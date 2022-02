“Il mio timore…”: Inter-Liverpool, la rivelazione di Klopp spiazza tutti (Di martedì 15 febbraio 2022) Giornata di conferenza stampa e di vigilia per Inter e Liverpool. Ai giornalisti, Klopp rivela quale sia il più grande timore, spiazzando tutti Il clima è quello delle grandi partite. E come potrebbe essere altrimenti, quando a San Siro si prepara ad arrivare il Liverpool di Jurgen Klopp. L’Inter scalpita, anche se affrontare i Reds Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 15 febbraio 2022) Giornata di conferenza stampa e di vigilia per. Ai giornalisti,rivela quale sia il più grande timore,ndoIl clima è quello delle grandi partite. E come potrebbe essere altrimenti, quando a San Siro si prepara ad arrivare ildi Jurgen. L’scalpita, anche se affrontare i Reds Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

JPetrusino : Mi aspetto una gran partita, l'unico mio timore è proprio in mezzo al campo, su chi prenderà il posto dello squalif… - iccassivuci : @dan_grossi Perdonami .... anch'io ho un molosso ed è il mio timore più grande ogni volta che raccolgo, soprattutt… - Balu875651831 : RT @settembrini61: @CarloVerdelli Sapesse che battaglia a scuola! Dove 'menti illuminate' puntano alle 'soft skills', alle competenze non c… - IbridoRanetta : @beneficiarium @TitvsImperator2 @CitroGuarino Il mio timore per la guerra nascente vecchio stile viene proprio da q… - isabellafabi1 : Il mio povero nervoso sistema non può reggere anche il timore di una guerra imminente. Basta!!! -