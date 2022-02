I Negramaro cancellano il tour nei palazzetti e ripartono a teatro a settembre | “Siamo tristi | ma era l’unico modo” – Scaletta e nuove date

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 febbraio 2022) Alla fine ihanno dovuto cedere e davanti alla situazione pandemica e alle incertezze legate al tema della capienze, ilindoor si sposta forzatamente in autunno per essere viene riprogrammato a partire dal 30daldegli Arcimboldi di Milano e per tutto ottobre nei teatri italiani. Previsti tra novembre e dicembre dieci appuntamenti nelle principali capitali europee da Londra a Parigi, passando per Barcellona. Giuliano Sangiorgi e inon si perdono d’animo e lavorano su più fronti: “Eravamo partiti con l’idea degli stadi, ancora non c’era l’ombra del Covid. Poi è successo quello che è successo. Abbiamo con coraggio pubblicato l’album ‘Contatto’, poi abbiamo programmato i. Ma abbiamo ripreso con Live Nation l’idea dei teatri per tornare ...