He-Man and the Masters of the Universe | il trailer italiano svela l' uscita della seconda stagione

Netflix ha svelato il trailer italiano della seconda stagione di He-Man and the Masters of the Universe, che anticipa la data di uscita dei nuovi episodi della serie animata. Netflix ha svelato il trailer della seconda stagione della serie animata in computer grafica della Mattel Television He-Man and the Masters of the Universe, basata sull'iconico franchise di giocattoli. La serie sarà disponibile per lo streaming giovedì 3 marzo. Il video mostra la squadra mentre stringono nuove alleanze per impedire a Skeletor di trovare il Sigillo del Sibilo che utilizzerà per ...

