Giustizia, eutanasia e cannabis: la Consulta decide l’ammissibilità dei referendum (Di martedì 15 febbraio 2022) Martedì 15 febbraio è il giorno dei referendum alla Corte Costituzionale: c’è attesa per la pronuncia dei giudici in merito all’ammissibilità di otto quesiti, sei sulla Giustizia – promossi dalla Lega e dai Radicali – e poi quelli sull’eutanasia e sulla cannabis legale. Ad essere ammessi in Camera di Consiglio, dalle 9.30 di questa mattina, non sono stati solo gli avvocati ma anche i rappresentanti dei Comitati promotori referendum che ne hanno fatto richiesta. La novità è stata decisa dal neo presidente della Consulta Giuliano Amato e rappresenta un ulteriore segnale di apertura a pochi giorni di distanza dall’impegno assunto a “consentire, il più possibile, il voto popolare” evitando il più possibile “di cercare a ogni costo il pelo nell’uovo per buttarli (i ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 15 febbraio 2022) Martedì 15 febbraio è il giorno deialla Corte Costituzionale: c’è attesa per la pronuncia dei giudici in merito aldi otto quesiti, sei sulla– promossi dalla Lega e dai Radicali – e poi quelli sull’e sullalegale. Ad essere ammessi in Camera di Consiglio, dalle 9.30 di questa mattina, non sono stati solo gli avvocati ma anche i rappresentanti dei Comitati promotoriche ne hanno fatto richiesta. La novità è stata decisa dal neo presidente dellaGiuliano Amato e rappresenta un ulteriore segnale di apertura a pochi giorni di distanza dall’impegno assunto a “consentire, il più possibile, il voto popolare” evitando il più possibile “di cercare a ogni costo il pelo nell’uovo per buttarli (i ...

Advertising

marcocappato : Nel giudizio di ammissibilità sui #Referendum non sono in gioco solo i singoli temi (#eutanasia, #cannabis e… - repubblica : Referendum, la Consulta decide sui quesiti: cosa c'è in ballo su giustizia, eutanasia e cannabis - PagellaPolitica : Oggi la Corte costituzionale si esprime sull'ammissibilità di otto quesiti referendari: sei sulla #giustizia, uno s… - antofrancio1 : RT @LuigiManconi1: Oggi la Corte decide se dare il via libera a sei referendum: 6 sulla giustizia, 1 sull'eutanasia e 1 sulla cannabis. È u… - Luce_news : Giustizia, eutanasia e cannabis: la Consulta decide l’ammissibilità dei referendum -