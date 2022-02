Ecco il nuovo Gmail, com’è cambiata una delle App più diffuse (Di martedì 15 febbraio 2022) Dai piccoli cambiamenti nascono le rivoluzioni. E deve aver pensato su questa filosofia Google, che sta applicando per l’appunto, piccoli cambiamenti ai suoi migliori e più usati servizi. A cominciare da Gmail. Gmail cambia logo: Ecco un cambiamento che non ci aspettavamo – Computermagazine.itAll’inizio del mese di febbraio, Google ha annunciato un redesign completo della versione web di Gmail, a cominciare dal logo per poi andare direttamente alle funzionalità: inizialmente, questo cambiamento era riservato solo agli utenti di Workspaces, ma sembra che la grande G abbia già iniziato il rollout anche per gli account personali degli utenti. Potrebbe volerci comunque qualche settimana prima che notiate dei cambiamenti nel vostro profilo, con il nuovo design e il nuovo logo, ma Google ha ... Leggi su computermagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) Dai piccoli cambiamenti nascono le rivoluzioni. E deve aver pensato su questa filosofia Google, che sta applicando per l’appunto, piccoli cambiamenti ai suoi migliori e più usati servizi. A cominciare dacambia logo:un cambiamento che non ci aspettavamo – Computermagazine.itAll’inizio del mese di febbraio, Google ha annunciato un redesign completo della versione web di, a cominciare dal logo per poi andare direttamente alle funzionalità: inizialmente, questo cambiamento era riservato solo agli utenti di Workspaces, ma sembra che la grande G abbia già iniziato il rollout anche per gli account personali degli utenti. Potrebbe volerci comunque qualche settimana prima che notiate dei cambiamenti nel vostro profilo, con ildesign e illogo, ma Google ha ...

Advertising

ilriformista : Donadio, ex procuratore nazionale antimafia, fu accusato di svolgere inchieste parallele sulle stragi per conto del… - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Valentino torna in pista: ecco Rossi a Magny-Cours sull'Audi WRT) è stato pubblicato… - francescade54 : RT @scannavo: Ecco, questa notizia nella sua cruda tristezza ci ricorda che dietro la 'spesa' per #pensioni ci sono uomini, donne, vite. In… - FoxxPorn : RT @ITALO_GANG: ????ANDY XXL VS ME???? Con grande piacere ecco il mio nuovo lavoro con il grande cazzone italiano @ANDYXXL_IT un bel gioco tra… - Leonida62 : RT @scannavo: Ecco, questa notizia nella sua cruda tristezza ci ricorda che dietro la 'spesa' per #pensioni ci sono uomini, donne, vite. In… -