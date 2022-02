Covid, notizie. Speranza: "Pandemia non è evaporata ma ora maggiore fiducia". LIVE (Di martedì 15 febbraio 2022) "L'altissimo tasso di vaccinazione e questa nuova variante ci mettono nella condizione di guardare con maggiore fiducia ai prossimi mesi". Lo ha detto il ministro della Salute. La percentuale di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con Covid-19 resta al 12% in Italia, ma cresce in 7 regioni. In vigore da oggli l'obbligo del super green pass al lavoro per gli over 50. Il sottogretario Costa: "Possibile eliminazione del green pass dopo il 31 marzo" Leggi su tg24.sky (Di martedì 15 febbraio 2022) "L'altissimo tasso di vaccinazione e questa nuova variante ci mettono nella condizione di guardare conai prossimi mesi". Lo ha detto il ministro della Salute. La percentuale di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con-19 resta al 12% in Italia, ma cresce in 7 regioni. In vigore da oggli l'obbligo del super green pass al lavoro per gli over 50. Il sottogretario Costa: "Possibile eliminazione del green pass dopo il 31 marzo"

