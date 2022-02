Come sta Camille Cerutti dopo l’infortunio? Diagnosi grave per la francese (Di martedì 15 febbraio 2022) La discesa libera delle Olimpiadi invernali si è rivelata fatale per Camille Cerutti, sciatrice francese classe ’98 alla prima partecipazione nella rassegna a cinque cerchi. L’atleta ha perso il controllo dei materiali in un cambio di direzione terminando la sua prova nelle reti dopo una lunghissima scivolata Bollettino medico inflessibile per la transalpina: rottura del legamento e del menisco del ginocchio destro, che tradotto significa stagione finita e arrivederci all’anno prossimo. Fin dai primi momenti si era compresa la gravità dell’infortunio anche perché la quiete sul pendio è stata squarciata dalle urla laceranti di Cerutti. Trasportata in zona arrivo con il toboga e poi imbarcata in ambulanza la velocista è stata sottoposta agli esami di rito che hanno evidenziato i danni al ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) La discesa libera delle Olimpiadi invernali si è rivelata fatale per, sciatriceclasse ’98 alla prima partecipazione nella rassegna a cinque cerchi. L’atleta ha perso il controllo dei materiali in un cambio di direzione terminando la sua prova nelle retiuna lunghissima scivolata Bollettino medico inflessibile per la transalpina: rottura del legamento e del menisco del ginocchio destro, che tradotto significa stagione finita e arrivederci all’anno prossimo. Fin dai primi momenti si era compresa la gravità delanche perché la quiete sul pendio è stata squarciata dalle urla laceranti di. Trasportata in zona arrivo con il toboga e poi imbarcata in ambulanza la velocista è stata sottoposta agli esami di rito che hanno evidenziato i danni al ...

