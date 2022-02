**Centrodestra: Meloni, 'serve un chiarimento politico'** (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb (Adnkronos) - Nel centrodestra "io ho sempre lavorato per l'unità, ma un chiarimento politico serve". Lo ha detto Giorgia Meloni a Rtl102.5. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb (Adnkronos) - Nel centrodestra "io ho sempre lavorato per l'unità, ma un". Lo ha detto Giorgiaa Rtl102.5.

Advertising

Giorgiolaporta : #Salvini non avrebbe vaccinato la figlia per copiare la #Meloni? Ma chi glieli fa i titoli a questi giornali, Peppa… - TV7Benevento : **Centrodestra: Meloni, 'serve un chiarimento politico'** - - TV7Benevento : **Centrodestra: Meloni, 'se alleati preferiscono Pd e M5s è un problema politico'** - - TV7Benevento : **Centrodestra: Meloni, 'con Salvini non banale incomprensione, non abbiamo stessa posizione'** -… - IstitutoPiepoli : RT @RaiStudio24: Vi aspettiamo a #Studio24, alle 10:00 su @RaiNews, con i nostri ospiti per parlare di #Referendum #Consulta #giustizia #G… -