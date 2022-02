C’è ancora speranza per Rue in Euphoria 2, Zendaya smentisce il finale di stagione dark (Di martedì 15 febbraio 2022) Rue in Euphoria 2 avrà la sua redenzione? È ciò che si augura da sempre Zendaya. Basata sull’omonima serie tv israeliana, lo show HBO (in Italia in onda su Sky Atlantic) è diventata un successo acclamato dalla critica e dal pubblico, ricevendo enormi elogi per la fotografia, la scrittura, le interpretazioni e la gestione di argomenti difficili. La serie è attualmente alla sua seconda stagione, che va in onda ogni domenica, in contemporanea in Italia con gli Stati Uniti. In un’intervista al cast femminile concessa a The Cut, Zendaya ha anticipato il finale di Euphoria 2, in particolare cosa potrebbe significare per il suo personaggio. Nel corso della roundtable, l’attrice ha anche menzionato come inizialmente il creatore della serie, Sam Levinson, volesse un ... Leggi su optimagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) Rue in2 avrà la sua redenzione? È ciò che si augura da sempre. Basata sull’omonima serie tv israeliana, lo show HBO (in Italia in onda su Sky Atlantic) è diventata un successo acclamato dalla critica e dal pubblico, ricevendo enormi elogi per la fotografia, la scrittura, le interpretazioni e la gestione di argomenti difficili. La serie è attualmente alla sua seconda, che va in onda ogni domenica, in contemporanea in Italia con gli Stati Uniti. In un’intervista al cast femminile concessa a The Cut,ha anticipato ildi2, in particolare cosa potrebbe significare per il suo personaggio. Nel corso della roundtable, l’attrice ha anche menzionato come inizialmente il creatore della serie, Sam Levinson, volesse un ...

Advertising

marattin : Per molti anni ancora dovremmo far vedere queste immagini. Dovremo raccontare a chi non c’era cosa è successo in qu… - Anto_Giovinazzi : Un week end che ci lascia qualche segnale positivo ma la consapevolezza che c'è ancora tanto da lavorare ?? . La gen… - Agenzia_Ansa : C'è stata 'un'accelerazione drammatica' nel dispiegamento di forze russe al confine con l'Ucraina. Lo ha detto il s… - paologrign : @maxdantoni Non ne sarei così sicuro, mercato tutelato nel Q1 22 gas +94% a/a e elettricità +129,5% a/a. Non c'è an… - tusxojos : RT @inxlouiseyes: ma quelli che credono ancora che Manuel stia fingendo che complessi hanno? tutti inizialmente l’abbiamo pensato, ma ora s… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è ancora Sofia Goggia alle Olimpiadi: a che ora è la discesa libera e dove vederla Corriere della Sera