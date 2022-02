Braida | 'Avrei fatto qualsiasi cosa per trattenere Donnarumma al Milan'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Braida Avrei

Calciomercato.com

Commenta per primo Ariedo, ex dirigente del Milan oggi alla Cremonese , è stato intervistato da 'Calcio Totale' su Rai ... Iofatto qualsiasi cosa per tenerlo, a mio avviso è il portiere ......di poter usufruire del noto Bonus del 40% con ISEE sotto i 30.000 euro (con cuine... Gianluca. Risposta. Anche qui non resta che aspettare fino anno e capire che cosa farà il Governo ...Poi è successo che l'allenatore dei portieri che avevo a Giulianova andò a Salerno e mi contattò per andare lì (la Salernitana scese in C). Andai da Braida (dopo esser arrivato al Milan) che mi disse ...