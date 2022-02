Bayern, Hoeness contro Kahn: 'Ridicoli i playoff in Bundes, sarebbe una regola contro di noi' (Di martedì 15 febbraio 2022) L'ex presidente del Bayern Monaco Uli Hoeness ha ribattuto alle recenti dichiarazioni dell'amministrazione delegato del club Oliver... Leggi su calciomercato (Di martedì 15 febbraio 2022) L'ex presidente delMonaco Uliha ribattuto alle recenti dichiarazioni dell'amministrazione delegato del club Oliver...

MCalcioNews : Bayern Monaco, Hoeness: 'Playoff in Bundesliga? Ridicolo. Provano tutto per fermare il nostro dominio' - GiorgioTosatto : Segnalo la fase offensiva costruita da Seb Hoeness: con 43 gol fatti l’Hoffenheim ha il quarto attacco della Bundes… - Kingsamuel111 : Pare una vendetta del BVB. Un bel schiaffone in direzione Bayern. Nagelsmann, Kahn, cosa succede? Con Rummenigge e… -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Hoeness Hoffenheim - Friburgo, Coppa di Germania: probabili formazioni, pronostici ... come ben racconta la classifica: gli uomini di Sebastian Hoeness sono tornati a frequentare ... In realtà, ad esclusione di Bayern Monaco e Borussia Dortmund, sono tante le squadre che possono ancora ...

Il Bayern Monaco 'punge' gli sceicchi: 'Mercato? Qui non ci sono pozzi petroliferi' Fra queste, c'è sicuramente il Bayern Monaco, che da mesi critica le spese faraoniche degli ... il presidente onorario Uli Hoeness ha detto di essere stimolato dal 'sapere che nonostante il loro budget ...

Playoff in Bundesliga? Hoeness: "Ridicolo, provano di tutto per fermare il dominio del Bayern" TUTTO mercato WEB "Lächerlich", "Witz-Idee": Hoeneß gibt Kahn Kontra Ziel der Gedankenspiele ist die Steigerung der Spannung im Titelkampf, den der FC Bayern in den letzten zehn Jahren nach Belieben dominiert hat. Münchens Boss Oliver Kahn zeigte sich zuletzt sogar ...

FC Bayern News: Uli Hoeneß über Stimmung unter Julian Nagelsmann Für Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß ist die offensichtliche Harmonie im Team von Trainer Julian Nagelsmann ein Problem. "Ich habe gehört, dass die Stimmung in der Mannschaft sehr gut ist - ...

