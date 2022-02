Balneari | bozza | ' tetto a numero concessioni'

(Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Nei decreti legislativi da adottare da qui a sei mesi, il governo dovrà definire anche il "massimo didi cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alleaffidate al fine di verificare il rispetto delmassimo". Lo si legge nellaall'esame del Cdm.

La riforma delle concessioni, sul tavolo del Cdm, avrà due norme cardine: una che fisserà la fine della proroga per le ... Secondo quanto si legge nella, le concessioni rilasciate però ...... secondo quanto si apprende da diverse fonti di governo, è stata sospesa per la richiesta dei partiti di valutare ladella riforma delle concessioniinsieme alle richieste di ulteriori ...provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero massimo". Lo si ...Tra i criteri da considerare nella definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni balneari – come è indicato nella bozza di emendamento del ...