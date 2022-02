ATP Rio de Janeiro 2022, Carlos Alcaraz a fatica accede agli ottavi di finale, Andujar avanza (Di martedì 15 febbraio 2022) Quattro gli incontri che si sono tenuti nella serata-nottata italiana nel Rio Open, torneo ATP500 di scena sulla terra rossa di Rio de Janeiro (Brasile). Una giornata dalle forti tinte spagnole per la presenza di un gran numero di giocatori iberici in campo. Il più atteso era lui, Carlos Alcaraz (n.29 del mondo), che doveva vedersela contro il connazionale Jaume Munar (n.89 del ranking). L’allievo di Juan Carlos Ferrero si è preso una rivincita dal momento che Munar si era imposto l’anno scorso nella semifinale del torneo di Marbella (Spagna). Una vittoria in rimonta per il nativo di Murcia sullo score di 2-6 6-2 6-1 in cui si sono manifestati pregi (tanti) e difetti (alcuni) del classe 2003. La testa di serie n.7 affronterà dunque negli ottavi di finale il vincente ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) Quattro gli incontri che si sono tenuti nella serata-nottata italiana nel Rio Open, torneo ATP500 di scena sulla terra rossa di Rio de(Brasile). Una giornata dalle forti tinte spagnole per la presenza di un gran numero di giocatori iberici in campo. Il più atteso era lui,(n.29 del mondo), che doveva vedersela contro il connazionale Jaume Munar (n.89 del ranking). L’allievo di JuanFerrero si è preso una rivincita dal momento che Munar si era imposto l’anno scorso nella semidel torneo di Marbella (Spagna). Una vittoria in rimonta per il nativo di Murcia sullo score di 2-6 6-2 6-1 in cui si sono manifestati pregi (tanti) e difetti (alcuni) del classe 2003. La testa di serie n.7 affronterà dunque neglidiil vincente ...

Advertising

Kenmckinnon9 : ATP 500 RIO Open presented by Claro Court 1 Fernando Verdasco vs Dusan Lajovic 4:30pm R.B Night Se… - zazoomblog : Atp Rio de Janeiro 2022: programma orari e ordine di gioco martedì 15 febbraio con Fognini e Sonego - #Janeiro #202… - Fprime86 : RT @SkySport: TENNIS ATP TOUR ? ATP 500 RIO OPEN da lunedì 14 a domenica 20 febbraio su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis ? #SkyTennis #Tenn… - sportface2016 : #Atp #RioOpen 2022: programma, orari e ordine di gioco martedì 15 febbraio con #Fognini e #Sonego - sportli26181512 : Berrettini carico: 'Finalmente Rio! Ha un significato speciale per me'. VIDEO: L'azzurro è testa di serie n.1 dell'… -