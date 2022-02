AEW: Cody Rhodes potrebbe apparire in WWE anche oggi se volesse? (Di martedì 15 febbraio 2022) Quando i wrestler lasciano la WWE, in particolar modo quando vengono licenziati, c’è la famosa clausola dei 90 giorni che gli impedisce di apparire in tv per altre compagnia, a meno di permessi speciali accordati di tanto in tanto. In molti si sono chiesti se la stessa policy fosse applicabile al contratto di Cody Rhodes, che si è appena svincolato dalla AEW. Ritorno possibile anche subito? L’ex Executive Vice Presidente della AEW non sarebbe soggetto ad alcuna limitazione, secondo quanto riportato dal noto giornalista Dave Meltzer, autore della celebre newsletter del Wrestling Observer. Secondo quanto riportato da Meltzer la AEW e Cody avrebbero consumato ieri il loro divorzio, dicendosi definitivamente addio. Per l’American Nightmare non ci sarebbe nessun impedimento nel partecipare ad ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 15 febbraio 2022) Quando i wrestler lasciano la WWE, in particolar modo quando vengono licenziati, c’è la famosa clausola dei 90 giorni che gli impedisce diin tv per altre compagnia, a meno di permessi speciali accordati di tanto in tanto. In molti si sono chiesti se la stessa policy fosse applicabile al contratto di, che si è appena svincolato dalla AEW. Ritorno possibilesubito? L’ex Executive Vice Presidente della AEW non sarebbe soggetto ad alcuna limitazione, secondo quanto riportato dal noto giornalista Dave Meltzer, autore della celebre newsletter del Wrestling Observer. Secondo quanto riportato da Meltzer la AEW eavrebbero consumato ieri il loro divorzio, dicendosi definitivamente addio. Per l’American Nightmare non ci sarebbe nessun impedimento nel partecipare ad ...

