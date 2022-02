Vittoriano e Palazzo Venezia (VIVE): per la prima volta apre al pubblico la Sala della Crociera dal 18 febbraio (Di lunedì 14 febbraio 2022) Vittoriano E Palazzo Venezia VIVEAPERTURE STRAORDINARIE E VISITE GUIDATE GRATUITE ALLA BIBLIOTECA DI ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE PER LA prima volta apre AL pubblico LA Sala della Crociera DAL 18 febbraio Proseguono le attività per adulti e bambini tutti i fine settimana, fino al 27 marzo 2022 www.VIVE.beniculturali.it Per i mesi di febbraio e marzo, ogni sabato e ogni domenica, il nuovo Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia (VIVE) diretto da Edith Gabrielli mette a disposizione dei visitatori di tutte le età un ampio programma di attività per famiglie, percorsi tattili, visite in ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 14 febbraio 2022)APERTURE STRAORDINARIE E VISITE GUIDATE GRATUITE ALLA BIBLIOTECA DI ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE PER LAALLADAL 18Proseguono le attività per adulti e bambini tutti i fine settimana, fino al 27 marzo 2022 www..beniculturali.it Per i mesi die marzo, ogni sabato e ogni domenica, il nuovo Istituto) diretto da Edith Gabrielli mette a disposizione dei visitatori di tutte le età un ampio programma di attività per famiglie, percorsi tattili, visite in ...

