Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2022 ore 20:30 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2022 ORE 20.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA UNICHE ECCEZIONI L’INCIDENTE SULLA NOMENTANA, CODE TRA IL BIVIO PER NOMENTANA BIS E VIA SELVA DEI CAVALIERI, NEIDUE SENSI DI MARCIA E I RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA FLAMINIA E CASSIA RISPETTIVAMENTE DA VIA TUSCIA AL RACCORDO IN USCITA E TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI I CANTIERI SULLA PONTINA PROSEGUIRANNO SINO AL 4 MARZO I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SOTTOPASSO AL KM 19+500 A CURA DI ASTRAL SPA. GLI INTERVENTI SI SVOLGONO, IN FASCIA ORARIA 22.00-06.00 E COMPORTANO LA CHIUSURA DELLA CARREGGIATA IN DIREZIONE TERRACINA TRA I KM 15 E 21 CIRCA, CONTESTUALMENTE, SONO CHIUSE LE RAMPE DI IMMISSIONE E USCITA NEL ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 14 febbraio 2022)DEL 14 FEBBRAIOORE 20.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLALA SITUAZIONE DEL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA UNICHE ECCEZIONI L’INCIDENTE SULLA NOMENTANA, CODE TRA IL BIVIO PER NOMENTANA BIS E VIA SELVA DEI CAVALIERI, NEIDUE SENSI DI MARCIA E I RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA FLAMINIA E CASSIA RISPETTIVAMENTE DA VIA TUSCIA AL RACCORDO IN USCITA E TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI I CANTIERI SULLA PONTINA PROSEGUIRANNO SINO AL 4 MARZO I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SOTTOPASSO AL KM 19+500 A CURA DI ASTRAL SPA. GLI INTERVENTI SI SVOLGONO, IN FASCIA ORARIA 22.00-06.00 E COMPORTANO LA CHIUSURA DELLA CARREGGIATA IN DIREZIONE TERRACINA TRA I KM 15 E 21 CIRCA, CONTESTUALMENTE, SONO CHIUSE LE RAMPE DI IMMISSIONE E USCITA NEL ...

romamobilita : #Roma #viabilità Il 20 febbraio è domenica ecologica. Stop al traffico privato (con alcune deroghe), nella Fascia V… - romamobilita : #Roma #viabilità Via Domenico de Dominicis, ripristinato il percorso della linea di bus 545. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Aurelia Antica, tra via di Bravetta-largo Don Luigi Guanella e via Aurelia-largo Tommaso Perassi - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Affogalasino, tra via Portuense e via del Casaletto - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Trionfale, tra via della Camilluccia e piazza Sante de Sanctis -

Perugia, riaperta la carreggiata E45 a Perugia in direzione Cesena Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Balanzano.e diretti sulla E45 è chiuso l'innesto in direzione Cesena (uscita obbligatoria in direzione Roma).

