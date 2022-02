Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo è incinta: chi è il padre (Di lunedì 14 febbraio 2022) Cecilia Zagarrigo è incinta e poco fa l’ha rivelato, raggiante, sul su profilo Instagram. L’ex tentatrice ed ex corteggiatrice (del tronista Carlo Pietropoli, con cui è stata solo un’estate) qualche mese fa ha presentato ai fan il suo fidanzato, Moreno Casamassima. I due si sono conoscono e sono amici da ben sette anni, durante i quali lui è stato il suo manager e non c’è stato nulla di più poiché entrambi non volevano rovinare lo stupendo rapporto esistente tra loro. Nessuno si aspettava dopo così poco tempo che la coppia annunciasse già di essere in dolce attesa. “Con te, ho sempre detto di voler fare tutto. Tu sei stato, sin da subito, la mia casa, la mia città, il mio mondo” ha scritto Cecilia Zagarrigo sul suo profilo. “E quando pensavamo in grande, parlavamo sempre dei bambini che avremmo voluto ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 14 febbraio 2022)e poco fa l’ha rivelato, raggiante, sul su profilo Instagram. L’ex tentatrice ed ex corteggiatrice (del tronista Carlo Pietropoli, con cui è stata solo un’estate) qualche mese fa ha presentato ai fan il suo fidanzato, Moreno Casamassima. I due si sono conoscono e sono amici da ben sette anni, durante i quali lui è stato il suo manager e non c’è stato nulla di più poiché entrambi non volevano rovinare lo stupendo rapporto esistente tra loro. Nessuno si aspettava dopo così poco tempo che la coppia annunciasse già di essere in dolce attesa. “Con te, ho sempre detto di voler fare tutto. Tu sei stato, sin da subito, la mia casa, la mia città, il mio mondo” ha scrittosul suo profilo. “E quando pensavamo in grande, parlavamo sempre dei bambini che avremmo voluto ...

