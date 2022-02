Ucraina, Scholz: “L’ingresso di Kiev nella Nato non è in agenda”. Lavrov chiede più tempo a Putin: “Possibile un accordo” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Prodi: «Nessuno ha interesse a una guerra». Piazza Affari: -2,04. Scholz annuncia 150 milioni di aiuti a Kiev. Domani Di Maio in Ucraina. L'Ue pensa a un piano per eventuali rifugiati. Macron punta alla "finlandizzazione" Leggi su lastampa (Di lunedì 14 febbraio 2022) Prodi: «Nessuno ha interesse a una guerra». Piazza Affari: -2,04.annuncia 150 milioni di aiuti a. Domani Di Maio in. L'Ue pensa a un piano per eventuali rifugiati. Macron punta alla "finlandizzazione"

Advertising

fattoquotidiano : L’Ucraina è pronta a rinunciare all’adesione alla Nato “per evitare il conflitto”. Il cancelliere tedesco Scholz in… - fattoquotidiano : Mosca vuole evitare che Kiev sia assorbita nella sfera di influenza della Nato mentre l’Occidente vuole esattamente… - Tg3web : La tensione altissima non ferma i tentativi di dialogo per risolvere la crisi ucraina. Il cancelliere tedesco Schol… - ValeRossignoli : RT @ultimenotizie: La #Germania chiude a un ingresso dell’#Ucraina nella NATO. Il cancelliere tedesco Scholz ha dichiarato “l'ingresso di K… - marinacor91 : RT @eziomauro: Crisi ucraina: per Scholz adesione Kiev a Nato 'non è in agenda'. Lavrov: 'C'è possibilità di un accordo con l'Occidente' ht… -