Sondaggio Mentana: Fratelli d’Italia primo partito, la guerra Conte-Di Maio affossa M5S e Pd (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un’altra settimana di crescita, nei sondaggi, per Fratelli d’Italia, e di conseguenze nefaste per gli altri partiti usciti con le ossa rotta dalle “consultazioni” per il Quirinale, con il governo Draghi in calo di popolarità e alle prese con le liti della maggioranza il caro bollette che terrorizza gli italiani. Il Sondaggio Mentana sancisce la crescita di Fratelli d’Italia Nel Sondaggio del lunedì sera del Tg della Sette, di Enrico Mentana, la Swg ha sancito la crescita di uno 0,3% rispetto alla settimana scorsa, con un picco del 21,4% che fa del partito di Giorgia Meloni la forza politica più popolare del Paese. Chi soffre di più, in questa fase, a parte la Lega, che perde un altro 0,1%, sono il Pd (-0,4) e il M5S (-0,5%), anche a ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un’altra settimana di crescita, nei sondaggi, per, e di conseguenze nefaste per gli altri partiti usciti con le ossa rotta dalle “consultazioni” per il Quirinale, con il governo Draghi in calo di popolarità e alle prese con le liti della maggioranza il caro bollette che terrorizza gli italiani. Ilsancisce la crescita diNeldel lunedì sera del Tg della Sette, di Enrico, la Swg ha sancito la crescita di uno 0,3% rispetto alla settimana scorsa, con un picco del 21,4% che fa deldi Giorgia Meloni la forza politica più popolare del Paese. Chi soffre di più, in questa fase, a parte la Lega, che perde un altro 0,1%, sono il Pd (-0,4) e il M5S (-0,5%), anche a ...

Advertising

PepeFl23 : RT @SecolodItalia1: Sondaggio Mentana: Fratelli d’Italia primo partito, la guerra Conte-Di Maio affossa M5S e Pd - SecolodItalia1 : Sondaggio Mentana: Fratelli d’Italia primo partito, la guerra Conte-Di Maio affossa M5S e Pd - G_A_V_76 : RT @Libero_official: Ecco il #sondaggio #Swg proposto al #TgLa7: #FdI sorpassa #Pd, #GiorgiaMeloni a capo del primo partito. #M5s in picchi… - Marco02839896 : RT @Libero_official: Ecco il #sondaggio #Swg proposto al #TgLa7: #FdI sorpassa #Pd, #GiorgiaMeloni a capo del primo partito. #M5s in picchi… - AA31192Patriota : RT @Libero_official: Ecco il #sondaggio #Swg proposto al #TgLa7: #FdI sorpassa #Pd, #GiorgiaMeloni a capo del primo partito. #M5s in picchi… -