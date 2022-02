Serie A | nel vivo la corsa scudetto | calendari a confronto delle tre pretendenti

(Di lunedì 14 febbraio 2022) al titolo Sarà una dura lotta, per accaparrarsi la testa della classifica prima della sosta per le nazionali di fine marzo. Ilo del Milan acon Inter e Napoli. Juve e Atalanta ormai fuori dai giochi. MILAN 19/2 Salernitana-Milan; 25/2 Milan-Udinese; 6/3 Napoli-Milan; 20/3 Cagliari-Milan INTER 20/2 Inter-Sassuolo; 25/2 Genoa-Inter; 4/3 Inter-Salernitana; 13/3 Torino-Inter; 20/3 Inter-Fiorentina NAPOLI 21/2 Cagliari-Napoli; 27/2 Lazio-Napoli; 6/3 Napoli-Milan; 13/3 Verona-Napoli; 20/3 Napoli-Udinese L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

OptaPaolo : 90 - Il gol di Danilo su assist di Dybala dopo 91 minuti e 37 secondi è il più tardivo realizzato dalla Juventus in… - Gazzetta_it : I grandi ex: “Scudetto? Mai dire mai, la Juve ha nel dna imprese così' - RomanoRandagio : RT @SkyArte: Ultimo appuntamento su Sky Arte con Ghost Hotel domani alle 21.15, la serie condotta da @KelleddaMurgia e dedicata ai grandi p… - batt_woman : RT @SkyArte: Ultimo appuntamento su Sky Arte con Ghost Hotel domani alle 21.15, la serie condotta da @KelleddaMurgia e dedicata ai grandi p… - fefebaraonda : RT @confundustria: Per la campagna 'entra nel cuore del popolino' il nostro Super Mega Presidentissimo Bonomi Carlo sarà anche il President… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie nel

Federvolley

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articoloA,vivo la corsa scudetto: calendari a confronto delle tre pretendenti al titolo Sarà una dura lotta, per accaparrarsi la testa della classifica prima della sosta per le nazionali di fine ...Tratta dall'omonimo romanzo di Marco Missiroli, vincitore del Premio Strega Giovani2019, lavede protagonista una coppia sposata da cinque anni e residente a Milano. Lui, Carlo (Michele ...creare e produrre serie tv” di Neil Landau dell’ UCLA, School of Theatre, Film and Television", nel 2016 arriva anche il ruolo di assistente alla regia nel programma “Master of Photography” prodotto ...La Lega Serie A sta per avere un nuovo presidente. (AreaNapoli.it) Chi è Carlo Bonomi – Da Synopo a Confindustria. Nel 2013 l’avvio di Synopo, società che opera nel settore della strumentazione e dei ...