Schiaffi in ospedale per gelosia | l' infermiera è la ex e la fidanzata di due pazienti

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Alla vigilia di San Valentino dal Valdarno arrivano due storie di cuore non proprio da rose e cioccolatini. La prima vicenda ha avuto per protagonisti gli spasimanti di un'dell'di ...

Advertising

SiciliaTV : Picchiata a pugni e schiaffi dal marito finisce alpronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo... #denunciato… -

Ultime Notizie dalla rete : Schiaffi ospedale

La Nazione

... poi deglied è caduta a terra. A quel punto l'aggressore le ha sfilato la borsa ed è ... dopo essere giunte sul luogo dell'aggressione, l'hanno trasportata inper essere medicata e ...... giunti a bordo di un' auto, hanno minacciato prima e poi aggredito cone calci gli agenti ... Gli agenti aggrediti hanno ricevuto le cure mediche presso l'Cto con prognosi di 7 giorni ...La prima vicenda ha avuto per protagonisti gli spasimanti di un’infermiera dell’ospedale di Montevarchi, due uomini sulla cinquantina, che per una serie di accertamenti diagnostici si sono incrociati ...finito a dibattimento perchè accusato di aver preso a schiaffi e colpito la figlia di otto anni con una bottiglia in testa, con lesioni refertate in ospedale e prognosi di due giorni. Il procedimento ...