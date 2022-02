PSG, la decisione di Sergio Ramos sul futuro (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sergio Ramos ha le idee chiare sul proprio futuro: secondo ABC, il difensore centrale del PSG non ha intenzione di ritirarsi al termine della... Leggi su calciomercato (Di lunedì 14 febbraio 2022)ha le idee chiare sul proprio: secondo ABC, il difensore centrale del PSG non ha intenzione di ritirarsi al termine della...

Ultime Notizie dalla rete : PSG decisione Real Madrid, Ancelotti: 'Con il PSG è una finale. Su Benzema e Mbappé...' ...giocatore e da lì arriva la decisione dell'allenatore: non gioca da un mese, ma è Karim... Se sta bene, è chiaro che debba giocare'. SFIDA A POCHETTINO - 'Ho dei bei ricordi del mio passato al PSG, ...

Champions League, Pochettino: 'Vogliamo avvicinarci al nostro sogno' Sono cinquant'anni che il Psg insegue questo trofeo e vogliamo avvicinarci a questo sogno. Ho ... L'allenatore ha poi detto che la decisione su Neymar dall'inizio o a partita in corso la prenderà a ...

Terromoto PSG, ansia per Donnarumma: la decisione è drastica CalcioToday.it Psg-Real Madrid, annullata cena tra dirigenze per tensioni legate a Mbappé La dirigenza del Psg ha annullato la cena con le alte cariche del Real Madrid ... premiato come miglior ristorante al mondo nel 2020 e premiato con tre stella Michelin. Il motivo della decisione ...

PSG, la decisione di Sergio Ramos sul futuro Sergio Ramos ha le idee chiare sul proprio futuro: secondo ABC, il difensore centrale del PSG non ha intenzione di ritirarsi al termine della stagione nonostante i numerosi infortuni.

