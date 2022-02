Otb foundation | 280mila euro per formare dirigenti donne con la Bocconi

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Milano, 14 feb. (Labitalia) - Otbha deciso di essere al fianco della prossima generazione diche guideranno le nostre aziende e il nostro Paese sostenendole durante il loro percorso di formazione universitaria. La classe dirigente italiana del futuro, nell'amministrazione pubblica così come nelle aziende private, dovrĂ necessariamente vedere una maggior presenza die facilitare questo processo passa in primis dalla formazione. UniversitĂ, prima universitĂ italiana di livello internazionale, ha sposato questo progetto e selezionerĂ , secondo graduatoria, studentesse provenienti da un percorso triennale in universitĂ italiane fortemente motivate a diventare leader del futuro, meritevoli per curriculum scolastico, e aventi i requisiti necessari per usufruire di un aiuto economico. Con un ...

Advertising

nuova_venezia : La Fondazione finanzierà i costi del biennio magistrale presso la Bocconi delle studentesse selezionate, che potran… - CorriereAlpi : La Fondazione finanzierà i costi del biennio magistrale presso la Bocconi delle studentesse selezionate, che potran… - mattinodipadova : La Fondazione finanzierà i costi del biennio magistrale presso la Bocconi delle studentesse selezionate, che potran… - tribuna_treviso : La Fondazione finanzierà i costi del biennio magistrale presso la Bocconi delle studentesse selezionate, che potran… - nordesteconomia : Alleanza Bocconi e Otb Foundation (Diesel), 280 mila euro per borse di studio dedicate alle donne… -

Ultime Notizie dalla rete : Otb foundation

MF Fashion

ha stanziato 280mila euro per sostenere una selezione di studentesse che frequenteranno, per il biennio magistrale, l' Università Bocconi . Potranno scegliere tra quattro corsi: ...Renzo Rosso regala buoni spesa per chi si vaccina: l'iniziativa Tramite la, organizzazione no profit che fa capo alla famiglia Rosso, l'imprenditore leader nel settore della moda del ...Milano, 14 feb. (Labitalia) - Otb foundation ha deciso di essere al fianco della prossima generazione di donne che guideranno le nostre aziende e il nostro Paese sostenendole durante il loro percorso ...GIRL BOSS: OTB Foundation’s ongoing commitment to support young entrepreneurial women is being channeled into a new project in tandem with Milan-based Bocconi University. The not-for-profit ...