Omicron, Pregliasco: «La combinazione migliore per la protezione è il vaccinato che si è infettato» (Di lunedì 14 febbraio 2022) Chi ha fatto due dosi di vaccino contro il Covid e successivamente si è infettato risulta più protetto dal virus. Lo sostiene il virologo Fabrizio Pregliasco, docente... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 14 febbraio 2022) Chi ha fatto due dosi di vaccino contro il Covid e successivamente si èrisulta più protetto dal virus. Lo sostiene il virologo Fabrizio, docente...

Advertising

infoitsalute : Omicron, Pregliasco: «La combinazione migliore per la protezione è il vaccinato che si è infettato» - ayrvian : RT @ilmessaggeroit: Omicron, Pregliasco: «La combinazione migliore per la protezione è il vaccinato che si è infettato» - StefaniaFalone : RT @ilmessaggeroit: Omicron, Pregliasco: «La combinazione migliore per la protezione è il vaccinato che si è infettato» - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Omicron, Pregliasco: «La combinazione migliore per la protezione è il vaccinato che si è infettato» - Gazzettino : Omicron, Pregliasco: «La combinazione migliore per la protezione è il vaccinato che si è infettato» -