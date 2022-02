Non solo Roma: i Friedkin pronti ad acquistare un altro club (Di lunedì 14 febbraio 2022) La famiglia Friedkin si prepara a mettere le mani su un nuovo club. Dopo l’acquisto della Roma, la proprietà del club giallorosso sarebbe pronta a sbarcare in Costa Azzurra, in Francia, rilevando il Cannes, storico club fondato nel 1902 con un breve passato glorioso e due partecipazioni alla Coppa UEFA, ora finito tra i dilettanti (campionato National 3). L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 14 febbraio 2022) La famigliasi prepara a mettere le mani su un nuovo. Dopo l’acquisto della, la proprietà delgiallorosso sarebbe pronta a sbarcare in Costa Azzurra, in Francia, rilevando il Cannes, storicofondato nel 1902 con un breve passato glorioso e due partecipazioni alla Coppa UEFA, ora finito tra i dilettanti (campionato National 3). L'articolo

