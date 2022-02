No vax in protesta a Roma, il presidio di piazza Venezia viene fatto spostare dalle forze dell’ordine – Video (Di lunedì 14 febbraio 2022) I manifestanti no vax che si erano radunati, stamattina, davanti all’Altare della Patria, sono stati fatti spostare dalla polizia. La protesta prosegue in questi minuti sotto la pioggia in un angolo di piazza Venezia. Le persone si sono ritrovate a Roma in vista dell’obbligo di domani, per tutti i lavoratori over 50, di essere vaccinati. L'articolo proviene da Il fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) I manifestanti no vax che si erano radunati, stamattina, davanti all’Altare della Patria, sono stati fattidalla polizia. Laprosegue in questi minuti sotto la pioggia in un angolo di. Le persone si sono ritrovate ain vista dell’obbligo di domani, per tutti i lavoratori over 50, di essere vaccinati. L'articolo proda IlQuotidiano.

