Morte Saman Abbas, arrestato a Barcellona un altro cugino (Di lunedì 14 febbraio 2022) della giovane pakistana scomparsa lo scorso aprile da Novellara E’ stato arrestato, in un appartamento di Barcellona, un altro cugino della giovane pakistana Saman Abbas. Nomanhulaq Nonamhulaq, insieme a Ikram Ijaz e allo zio Danish Hasnain, era ricercato per l’omicidio della giovane, scomparsa il 3o aprile 2021 da Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Anche su Nomanhulaq Nonamhulaq pendono le accuse di sequestro di persona, concorso in omicidio volontario e occultamento di cadavere. Restano ancora latitanti i genitori di Saman, scappati in Pakistan poco dopo la scomparsa della giovane. Saman: Nomanulhaq Nomanulhaq arrestato da UDYCO di #Barcellona in collaborazione con SCIP/SIRENE, ricercato con MAE del gip di ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) della giovane pakistana scomparsa lo scorso aprile da Novellara E’ stato, in un appartamento di, undella giovane pakistana. Nomanhulaq Nonamhulaq, insieme a Ikram Ijaz e allo zio Danish Hasnain, era ricercato per l’omicidio della giovane, scomparsa il 3o aprile 2021 da Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Anche su Nomanhulaq Nonamhulaq pendono le accuse di sequestro di persona, concorso in omicidio volontario e occultamento di cadavere. Restano ancora latitanti i genitori di, scappati in Pakistan poco dopo la scomparsa della giovane.: Nomanulhaq Nomanulhaqda UDYCO di #in collaborazione con SCIP/SIRENE, ricercato con MAE del gip di ...

