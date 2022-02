Minacce a Mario Baccini, il messaggio di solidarietà del Polo dei Moderati (Di lunedì 14 febbraio 2022) Fiumicino – “Le cronache ci informano di Minacce gravi proferite da un presunto mafioso, nei confronti del presidente Mario Baccini (leggi qui), il quale, da quanto si capisce, avrebbe ostacolato l’espletamento di pratiche non propriamente lecite. Non avevamo alcun dubbio sullo spessore etico-morale, nonché sull’onestà dell’onorevole Mario Baccini, tanto da aver già proposto la sua candidatura alla guida della città di Fiumicino (leggi qui)”. E’ quanto si legge in una nota del Direttivo del Polo dei Moderati, a firma di Gianfranco Petralia, Orazio Azzolini e Roberto Merlini, che prosegue: “Questa è una ulteriore conferma di avere ben riposto la nostra fiducia sulla sua persona, per aprire una nuova e più proficua stagione amministrativa a Fiumicino. Esprimiamo la ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 14 febbraio 2022) Fiumicino – “Le cronache ci informano digravi proferite da un presunto mafioso, nei confronti del presidente(leggi qui), il quale, da quanto si capisce, avrebbe ostacolato l’espletamento di pratiche non propriamente lecite. Non avevamo alcun dubbio sullo spessore etico-morale, nonché sull’onestà dell’onorevole, tanto da aver già proposto la sua candidatura alla guida della città di Fiumicino (leggi qui)”. E’ quanto si legge in una nota del Direttivo deldei, a firma di Gianfranco Petralia, Orazio Azzolini e Roberto Merlini, che prosegue: “Questa è una ulteriore conferma di avere ben riposto la nostra fiducia sulla sua persona, per aprire una nuova e più proficua stagione amministrativa a Fiumicino. Esprimiamo la ...

