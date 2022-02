Milanmania | come cresce Bennacer con Tonali | si può fare a meno di Kessie Ma date retta a Pioli

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Si è conclusa con una vittoria la settimana perfetta del Milan. Gara sofferta, non tanto per azioni pericolose della Sampdoria, quanto...

Sul secondo gol si è bevuto un grande difensoreDe Vrij e ha messo il sigillo al derby. Anche per questo, sorgono spontanee riflessioni su Ibra . Con questo Giroud, se Zlatan non accetta di ...Fa specie, e anche male per chi ha il Milan nel cuore, vedere le altre acquistare bigVlahovic e Gosens. Resta sempre la sensazione di una Proprietà che vuole arrivare nei primi 4, assicurarsi i ...Sport - Poi, danno un sapore diverso alla lotta scudetto: l'Inter resta la favorita, ma ora il Milan può giocarsi le sue chance , provando a sfruttare magari anche la sfida tra nerazzurri e Napoli ...A questa squadra manca una vera alternativa a Brahim Díaz, un esterno destro in grado di portare in dote un buon numero di gol e assist. Lo sa bene il… Leggi ...