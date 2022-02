Makari 2 | anticipazioni seconda puntata 14 febbraio 2022 | trama episodi | cast | repliche e streaming

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Dopo il debutto della scorsa stagione e dopo il successo della primadellaparte, questa sera torna su Rai 1, la fiction che sta tenendo incollati al televisore migliaia e migliaia di telespettatori. Ma cosa succederà nei prossimidella serie tv tratta dalle opere di Gaetano Savatteri, che vede come protagonista Claudio Gioè? Scopriamolo insieme!2,14Suleima, la fidanzata di Saverio, è tornata in Sicilia, ma le cose tra i due non sembrano andare bene: la ragazza è sempre più lontana, è presa dalla nuova vita e dalla comunità che si è racconta attorno a La città del Sole. Il fatto è che Suleima sta crescendo, sta cambiando e Saverio ha ...

, Ester Pantano fa una rivelazione: 'Il personaggio di Suleima è stato riadattato' Una nuova puntata della seconda stagione diandrà in onda domani sera, lunedì 14 ...2 , nuova fiamma per Saverio Lamanna? Ecco cosa accadrà ne Il Lato Fragile Il ritorno di Suleima in Sicilia nel corso della prima puntata, per ragioni lavorative, ha spinto Saverio Lamanna a ...Makari 2: quante puntate sono, dove vedere le repliche Nel cast ritroveremo gli attori Claudio Gioè, nei panni di Saverio Lamanna, Ester Pantano, Domenico Centamore, Andrea Bosca, Filippo Luna, Bruno ...Attesa per la seconda puntata di Makari 2. Dopo l’ottimo esordio ... Il lato fragile, le anticipazioni Suleima è tornata in Sicilia, ma le cose fra lei e Saverio non sembrano migliorare.