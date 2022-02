LIVE Speed skating | Olimpiadi 2022 in DIRETTA | si assegnano i titoli dei team-pursuit

(Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma delle gare e come seguirle in tv/streaming – La presentazione delle gare Buongiorno e bentrovati alladi questa giornata dedicata allonelleInvernalidi Pechino (Cina). Sarà il giorno dell’inseguimento a squadre sul NationalOval. La specialità delvedrà le compagini maschili e femminili confrontarsi a caccia delle medaglie. Gli azzurri saranno in pista per contendersi con la Cina il settimo e ottavo posto in questa rassegna. Nella fase di qualifica che premiava le migliori quattro squadre dell’overall, Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini non ...

OA Sport

In tv,a pagamento dalle 2 su Eurosport 1 e 2, canali 210 e 211 di Sky, in streaming anche su ... CURLING: sessione 9 round robin donne Ore 7.10, BOB: prove 1 e 2 bob a 2 donne Ore 7.30, Ore 8.30 SPEED SKATING: Finale C team pursuit donne Ore 8.43 SPEED SKATING: Finale D team pursuit uomini: Cina-Italia (Italia: Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Alessio Trentini)