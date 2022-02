L’amore secondo Drusilla: si commuove a Verissimo pensando a suo marito che non c’è più (Di lunedì 14 febbraio 2022) E’ stata una delle protagoniste assolute del Festival di Sanremo 2022 e ieri l’abbiamo vista anche per la prima volta a Verissimo in una lunga intervista con Silvia Toffanin. Drusilla Foer ha raccontato della sua vita, della sua arte, degli spettacoli e del teatro ma anche del suo grande amore. Alla vigilia del giorno degli innamorati, rispondendo a Silvia Toffanin, ha spiegato perchè per il momento non crede che nella sua vita ci possa essere spazio per un altro amore forte e potente, come quello che ha provato per il suo ultimo marito, Hans de Foer, venuto purtroppo a mancare. Da Verissimo le confidenze di Drusilla Foer a Silvia Toffanin Raccontando della sua vita privata, Drusilla ha spiegato: “Il mio cognome non è di famiglia, in effetti di Foer a Siena non ce n’è, il mio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 14 febbraio 2022) E’ stata una delle protagoniste assolute del Festival di Sanremo 2022 e ieri l’abbiamo vista anche per la prima volta ain una lunga intervista con Silvia Toffanin.Foer ha raccontato della sua vita, della sua arte, degli spettacoli e del teatro ma anche del suo grande amore. Alla vigilia del giorno degli innamorati, rispondendo a Silvia Toffanin, ha spiegato perchè per il momento non crede che nella sua vita ci possa essere spazio per un altro amore forte e potente, come quello che ha provato per il suo ultimo, Hans de Foer, venuto purtroppo a mancare. Dale confidenze diFoer a Silvia Toffanin Raccontando della sua vita privata,ha spiegato: “Il mio cognome non è di famiglia, in effetti di Foer a Siena non ce n’è, il mio ...

