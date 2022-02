Iva Zanicchi | appello straziante | Di cosa morirà mio marito Fausto Ti prego

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Ivatorna a Storie italiane, condotto da Eleonora Daniele. E parla di suo, che da anni sta lottando contro un tumore. "Nel 2019 gli avevano dato due mesi di vita… Questa bestiaccia si può e si deve sconfiggere! Lui nondi tumore, moriremo entrambi di vecchiaia”, ha dichiarato, rivolgendosi poi direttamente a lui tramite le telecamere dicendogli: “Io morirò prima di te perché sono più vecchia!”, racconta. Durante Storie italiane, però, arrivano parole toccanti dell'aquila di Ligonchio destinate al. “Abbiamo una vita davanti. Andrà benone, non dire che morirai prima di me, io e te abbiamo ancora una vita davanti”, dice ancora ironizzando in diretta. E poi la frase che fa sorridere i telespettatori: "Io e te dobbiamo fare ancora l'amore". La ...

Storie Italiane,sulla malattia del marito: 'La sconfiggerà, moriremo entrambi di vecchiaia' Lunga intervista dinella puntata di Storie Italiane che Eleonora Daniele ha condotto oggi, lunedì ...Dopo essersi collegato audiovisivamente con lo studio di Eleonora Daniele, il giornalista ha dialogato a distanza con, per poi esprimere la sua opinione sulla cantante: 'Siamo amici da ...A La Stampa: "Non ho fatto la stronza, ho solo ripetuto una cosa ("sono colta") che lei ha detto di me. Mi ha telefonato e mi ha detto: "La gente non capisce nulla"". Il malinteso con la Zanicchi? "Un ...Lunga intervista di Iva Zanicchi nella puntata di Storie Italiane che Eleonora Daniele ha condotto oggi, lunedì 14 febbraio 2022, come sempre dalle 9.55 alle 11.55 su Rai1. Nel corso della ...