Inter, spunta un retroscena: è successo negli spogliatoi dopo il pareggio contro il Napoli (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sabato sera, al triplice fischio, era certamente l’Inter la più contenta delle due squadre per il risultato finale, un pareggio che mantiene intatte le distanze in classifica. Ai nerazzurri l’1-1 è sì costato il sorpasso del Milan, ma i ragazzi di Inzaghi possono ancora contare sulla gara da recuperare contro il Bologna e, con una vittoria, tornerebbero al primo posto. FOTO: Getty – Napoli Inter Uscire indenni dal Maradona era quindi fondamentale per la detentrice dello Scudetto, che ha voluto festeggiare in modo particolare, ossia ordinando 40 pizze. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, secondo cui l’Inter avrebbe cenato nel cuore dello stadio con la specialità napoletana. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sabato sera, al triplice fischio, era certamente l’la più contenta delle due squadre per il risultato finale, unche mantiene intatte le distanze in classifica. Ai nerazzurri l’1-1 è sì costato il sorpasso del Milan, ma i ragazzi di Inzaghi possono ancora contare sulla gara da recuperareil Bologna e, con una vittoria, tornerebbero al primo posto. FOTO: Getty –Uscire indenni dal Maradona era quindi fondamentale per la detentrice dello Scudetto, che ha voluto festeggiare in modo particolare, ossia ordinando 40 pizze. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, secondo cui l’avrebbe cenato nel cuore dello stadio con la specialità napoletana.

