Il G7 minaccia la Russia di «sanzioni enormi». La doppia strategia Ue (Di martedì 15 febbraio 2022) L’Osce, l’organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, 57 paesi membri, si riunisce a Vienna oggi, mentre parte del personale è in partenza dal Donbass per ragioni di «sicurezza». Lo ha annunciato la presidenza polacca, senza precisare se la Russia sarà presente: l’Ucraina ha chiesto la riunione, denuncia la mancanza di informazioni sugli spostamenti delle truppe russe, mentre il documento di Vienna dell’Osce aveva stabilito la «trasparenza” tra paesi membri (la presenza dell’Osce, dispiegata il 21 marzo 2014, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 15 febbraio 2022) L’Osce, l’organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, 57 paesi membri, si riunisce a Vienna oggi, mentre parte del personale è in partenza dal Donbass per ragioni di «sicurezza». Lo ha annunciato la presidenza polacca, senza precisare se lasarà presente: l’Ucraina ha chiesto la riunione, denuncia la mancanza di informazioni sugli spostamenti delle truppe russe, mentre il documento di Vienna dell’Osce aveva stabilito la «trasparenza” tra paesi membri (la presenza dell’Osce, dispiegata il 21 marzo 2014, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

ilfoglio_it : La bandiera della Nato sventola sui palazzi di Vilnius, la capitale della Lituania, dove ogni strada dice: ci siamo… - Europarl_IT : ???? Sessione plenaria del 14-17 febbraio al Parlamento europeo: ????Minaccia militare della Russia contro l'Ucraina… - PE_Italia : ????Questa settimana in #PlenariaPE: ????La minaccia militare della Russia contro l'Ucraina ??Stato di diritto ??Batter… - DeodatoRibeira : RT @EmiliaUA: Lo dico da tempo: non è la #Russia bensì gli #USA a rappresentare la minaccia #Putin fa 'Bu'! Ma #Biden sta comandando il g… - nicozero5N0VE : Putin Was Never So Upset: USA Parking Missiles At Our Doorstep! Beware -