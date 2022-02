Icardi rifiutato dall’Arsenal | il PSG aveva proposto un scambio

(Di lunedì 14 febbraio 2022) alla squadra londinese Secondo quanto riferito da The Athletic, l’Arsenal ha detto no a Mauronel calciomercato invernale. L’ex Inter è stato offerto ai Gunners dal Psg nell’ambito di unocon Pierre-Emerick Aubameyang, passato poi al Barcellona. Il club londinese è alla ricerca di un attaccante sul mercato, ma preferirebbe un profilo più giovane per questo hala candidatura di. Gli obiettivi per l’estate restano Dominic Calvert-Lewin, Alexander Isak e Jonathan David. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : L'#Arsenal ha detto di no a #Icardi -

Ultime Notizie dalla rete : Icardi rifiutato

Calcio News 24

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolodall'Arsenal: il PSG aveva proposto un scambio alla squadra londinese Secondo quanto riferito da The Athletic, l'Arsenal ha detto no a Mauronel calciomercato invernale. L'ex ...... che a sua volta aveva ceduto IZZO alla Salernitana, ma il difensore hail trasferimento, ... Non c'è pace per Mauro, che avrebbe di nuovo rotto con la moglie - agente Wanda Nara e ...Il club londinese è alla ricerca di un attaccante sul mercato, ma preferirebbe un profilo più giovane per questo ha rifiutato la candidatura di Icardi. Gli obiettivi per l’estate restano Dominic ...Il club londinese è alla ricerca di un attaccante sul mercato, ma preferirebbe un profilo più giovane per questo ha rifiutato la candidatura di Icardi. Gli obiettivi per l’estate restano Dominic ...