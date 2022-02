I medici dei Pronto Soccorso contro quelli di famiglia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Mentre i medici di medicina generale proclamano lo stato di agitazione perché stanchi di sostenere i ritmi della burocrazia Covid (mail, telefonate, messaggi e certificati) i medici di emergenza urgenza ogni giorno sono alle prese con milioni di malati che affollano i Pronto Soccorso. Accessi il più delle volte impropri che congestionano le reti ospedaliere rallentando le attività di urgenza degli operatori. Per accesso improprio si intende un accesso non urgente che comporta una dispersione di risorse economiche e mediche a scapito delle casistiche effettivamente urgenti in termini di esiti e con un incremento dei tempi di attesa. Nel 2019 sono stati registrati 22 milioni di accessi non urgenti nei Pronto Soccorso d’Italia e che potevano essere gestiti dalla ... Leggi su panorama (Di lunedì 14 febbraio 2022) Mentre idina generale proclamano lo stato di agitazione perché stanchi di sostenere i ritmi della burocrazia Covid (mail, telefonate, messaggi e certificati) idi emergenza urgenza ogni giorno sono alle prese con milioni di malati che affollano i. Accessi il più delle volte impropri che congestionano le reti ospedaliere rallentando le attività di urgenza degli operatori. Per accesso improprio si intende un accesso non urgente che comporta una dispersione di risorse economiche e mediche a scapito delle casistiche effettivamente urgenti in termini di esiti e con un incremento dei tempi di attesa. Nel 2019 sono stati registrati 22 milioni di accessi non urgenti neid’Italia e che potevano essere gestiti dalla ...

