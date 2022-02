Green pass: Eav annuncia verifiche su lavoratori over 50 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Controlli ai dipendenti over 50 per verificare il possesso dell’obbligatorio Green pass rinforzato. Ad annunciarli è l’Ente Autonomo Volturno, che in una nota fa sapere come in azienda ci siano ”2.932 dipendenti e di questi 1.777 sono over 50 (circa il 60%)”. ”Di questi 1.777 over – proseguono il comunicato diramato dall’ufficio stampa di Eav – abbiamo ad oggi circa trenta casi sospetti. Circa quindici risultano sprovvisti di vaccinazione (nemmeno una dose), circa quindici invece sembrerebbero avere il Green pass rafforzato scaduto (cioè la seconda vaccinazione è avvenuta oltre sei mesi fa). In tutto meno del 2% degli over 50”. Domani l’azienda di trasporti annuncia dunque ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Controlli ai dipendenti50 per verificare il possesso dell’obbligatoriorinforzato. Adrli è l’Ente Autonomo Volturno, che in una nota fa sapere come in azienda ci siano ”2.932 dipendenti e di questi 1.777 sono50 (circa il 60%)”. ”Di questi 1.777– proseguono il comunicato diramato dall’ufficio stampa di Eav – abbiamo ad oggi circa trenta casi sospetti. Circa quindici risultano sprovvisti di vaccinazione (nemmeno una dose), circa quindici invece sembrerebbero avere ilrafforzato scaduto (cioè la seconda vaccinazione è avvenuta oltre sei mesi fa). In tutto meno del 2% degli50”. Domani l’azienda di trasportidunque ...

borghi_claudio : Non solo green pass. Questa settimana si saprà anche se ci sarà il via libera ai #referendumgiustizia e potrebbe essere un terremoto. - stanzaselvaggia : Non chiedevano il green pass e se ne vantavano, entrano a fare dei controlli e trovano 5 dipendenti su 10 non in re… - GuidoDeMartini : ?? SE ANCHE GENTILONI DEL PD si smarca dalle vaccinazioni obbligatorie, significa che la direzione del vento sta ver… - GianpaoloZatti : RT @DavPoggi: É TEMPO CHE L’INFERNO SE LI CHIAMI AD UNO AD UNO !!! Costa: «Super green pass anche dopo il 15 giugno, dobbiamo vaccinare tut… - GPTurchi : RT @Geny595187941: Green pass, Pietro Senaldi: 'Ministro Speranza, ora basta. Oggi l'obbligo è solo una vendetta' -