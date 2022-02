Grande Fratello Vip | le anticipazioni della puntata di lunedì 14 febbraio

(Di lunedì 14 febbraio 2022)Vip, nuovo appuntamento questa sera con il reality condotto da Alfonso Signorini Stasera,14, in prima serata su Canale 5 quarantunesimo appuntamento con “Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste. Alex Belli varcherà nuovamente la Porta Rossa, questa volta come ospite, e farà ritorno nella Casa dove ad attenderlo, oltre a tutti gli altri ex compagni d’avventura, ci sono sia Delia Duran sia Soleil Sorge. Quale accoglienza gli riserveranno gli inquilini del loft di Cinecittà? Riuscirà a riconquistare la sua Delia o capirà definitivamente di essere innamorato di Soleil? Leggi anche–> Soleil Sorge crolla! L’ influencer è preoccupata ...

Advertising

361_magazine : Grande Fratello Vip, nuovo appuntamento questa sera con il reality condotto da Alfonso Signorini - Antonel45sck : RT @boh2378: La vecchia :“Ma che siamo al Grande Fratello, tu sei Alex e io Soleil che abbiamo l’amicizia artistica?!” Nominati anche a u… - ParliamoDiNews : Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli attacca Lorenzo Amoruso: `Usa...` #LorenzoAmoruso #soniabruganelli - VeraEllenWoods : RT @_erikamazza: Caro Grande fratello, al mio ragazzo ha fatto male seguirti quest’anno ?????? #GFvip #gfvip6 - duiliobiella : RT @turano_annarosa: Dovremmo reagire tutti così però preferiscono seguire San scemo e il grande fratello. Idioti! -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

... in onda dalle 21.20 su Rai 2 Presa diretta (inchieste giornalistiche), in onda dalle 21.20 su Rai 3 Quarta Repubblica (talk show, politica), in onda dalle 21.20 su Rete 4Vip (...Soleil Sorge è una protagonista indiscussa delVip6 . L'influencer italo - americana è al centro della storia che ha appassionato di più il pubblico del programma televisivo, si tratta del triangolo amoroso con Alex Belli e Delia ...Dove vedere il Grande Fratello Vip 2021-2022 (GFVip 6) in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il lunedì e il venerdì sera alle ore 21,35 su Canale 5 (tasto 5 o 505 – ...Sembra che nella casa del Grande Fratello Vip sia tornato il sereno tra due concorrenti, Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge. All’ingresso della prima nel reality, avvenuto a metà percorso, le due donne ...