Friuli, 7 bambini intossicati dal monossido durante una festa di compleanno (Di martedì 15 febbraio 2022) Sette bambini sono rimasti intossicati dopo aver inalato del monossido di carbonio che si è sprigionato, con ogni probabilità, da un 'fungo' utilizzato per scaldare un gazebo. È successo la sera del 13 febbraio, nella struttura provvisoria esterna di un locale di Cormons (Gorizia), dove i piccoli, con le famiglie, stavano festeggiando un compleanno. I bimbi non sono in pericolo di vita e sono stati portati in Pronto soccorso, medicati e dimessi. Leggi su tg24.sky (Di martedì 15 febbraio 2022) Settesono rimastidopo aver inalato deldi carbonio che si è sprigionato, con ogni probabilità, da un 'fungo' utilizzato per scaldare un gazebo. È successo la sera del 13 febbraio, nella struttura provvisoria esterna di un locale di Cormons (Gorizia), dove i piccoli, con le famiglie, stavano festeggiando un. I bimbi non sono in pericolo di vita e sono stati portati in Pronto soccorso, medicati e dimessi.

Advertising

SkyTG24 : Friuli, 7 bambini intossicati dal monossido durante una festa di compleanno - andreastoolbox : Friuli, 7 bambini intossicati dal monossido durante una festa di compleanno | Sky T2G4 - MartinaMariaP : @LazzariAmbrogio Non lo so, da quando è iniziata la vaccinazione per gli over 80 il Friuli è in coda. E lo era anch… - luciaperiss : RT @TgrRaiVeneto: L'ex assistente sanitaria di Spresiano (TV) è accusata di avere finto di vaccinare i bambini quando lavorava in Friuli tr… - pauligurize : ? In ricordo dell'efferato eccidio di #Avasinis, Friuli ?? Il 2 maggio 1945 la furia nazifascista si scagliò contr… -