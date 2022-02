Enrico Ruggeri si lamenta di tutti quelli che continuano a indossare le mascherine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il cantante Enrico Ruggeri ha scritto un tweet in cui si lamenta di tutti quelli che continuano a indossare le mascherine anti-Covid nonostante non siano più obbligatorie. Scoppia la polemica sul tweet di Enrico Ruggeri, che si è sfogato contro le mascherine anti-Covid sottolineando di vederne ancora tante in giro nonostante non ci sia più Leggi su people24.myblog (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il cantanteha scritto un tweet in cui sidicheleanti-Covid nonostante non siano più obbligatorie. Scoppia la polemica sul tweet di, che si è sfogato contro leanti-Covid sottolineando di vederne ancora tante in giro nonostante non ci sia più

terronedoc79 : RT @jacko_cecilia: Siccome vedo che non l'ha ancora capito, volevo dire ad Enrico Ruggeri che non c'entra nulla la schiavitù mentale se c'è… - vanellopeb : RT @gratuitopatr: Volevo chiedere ad Enrico Ruggeri se posso tenere l’assorbente anche se il ciclo sta quasi per terminare info grazie - niccolovono : RT @Agostino35: Ho un po' di ansia a camminare con la mascherina per strada perché ho paura di incontrare Enrico Ruggeri che poi mi giudica… - Acqua_di_Gian : RT @semprevane: Stavo pensando che #Ruggeri e #Montesano hanno in comune il nome Quindi sono proprio gli Enrico testa di cazzo? Qualcuno c… - linoge80 : RT @Agostino35: Ho un po' di ansia a camminare con la mascherina per strada perché ho paura di incontrare Enrico Ruggeri che poi mi giudica… -