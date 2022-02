È morto Ivan Reitman | regista di Ghostbusters e di un insolito Schwarzy che ha ironizzato su potere e poteri

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Hollywood perde uno dei suoi registi più amati e preziosi:. Ilnel sonno sabato 12 febbraio nella sua casa di Montecito, in California. Aveva 75 anni. Un cineasta che, come pochi, ha saputo trattare temi impegnativi con leggerezza e garbo. Sublimandoli in chiave di commedia. E declinandoli a un linguaggio spettacolare che ha accarezzato il gusto popolare e soddisfatto l’industria a stelle e strisce, rimpinguando i botteghini. Ma, soprattutto, il suo nome è indissolubilmente legato a due titoli intramontabili. Due film entrati di diritto nell’immaginario cinematografico e nel cuore dei cinefili di tutto il mondo: Animal house (1978) di John Landis, con John Belushi, di cuiè stato il lungimirante produttore. E(Acchiappafantasmi): il ...

