Detenzione e spaccio di droga: 51enne arrestato a Scampia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di 51 anni – del quale non è stato reso noto il nome – è stato arrestato ieri dalla Polizia in via Federico Fellini, nel quartiere Scampia, perchè trovato in possesso di droga, L’ uomo, già denunciato in precedenza, era in compagnia di due compici che sono fuggiti all’ arrivo degli agenti, L’ arrestato aveva con sè circa 23 grammi di cocaina, 24,50 di eroina e 27 di “Kobret”. (foto di repertorio) L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di 51 anni – del quale non è stato reso noto il nome – è statoieri dalla Polizia in via Federico Fellini, nel quartiere, perchè trovato in possesso di, L’ uomo, già denunciato in precedenza, era in compagnia di due compici che sono fuggiti all’ arrivo degli agenti, L’aveva con sè circa 23 grammi di cocaina, 24,50 di eroina e 27 di “Kobret”. (foto di repertorio) L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Detenzione e #Spaccio di #Droga: 51enne arrestato a #Scampia ** - ultima_ora : RT @ultimenotizie: I militari del Comando Provinciale di Monza Brianza, hanno arrestato quattro pusher magrebini, accusati a vario titolo r… - NuovoSud : Due arresti a Pantelleria per detenzione e spaccio di droga - vocidicitta : Nuovo articolo: Caltagirone: arresto per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio - PrimaStampa_eu : Caltagirone, beccato dalla polizia: arrestato giovane ventenne per detenzione di droga ai fini di spaccio. -