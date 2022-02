“Continueremo a festeggiare insieme” | i due amatissimi attori de Il Segreto sono felicemente fidanzati!

Leggi su sologossip

(Di lunedì 14 febbraio 2022) “”: i duede Ilfidanzati; la dedica per San Valentino. Love is in the air, anche su Instagram! Nel giorno dedicato agli innamorati, sulla famosa piattaforma social non si contano i post delle coppie. Dediche su dediche, attraverso le quali anche i personaggi più riservati esprimono L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.