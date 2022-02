“Chi passa tra Napoli e Barcellona?”, Paolo Cannavaro si espone (Di martedì 15 febbraio 2022) Intervistato dal quotidiano catalano Sport, l’ex calciatore e attuale allenatore, Paolo Cannavaro, ha parlato della sfida tra Napoli e Barcellona, certamente non la migliore accoppiata né per gli azzurri né per i catalani. Il Barcellona sta vivendo un periodo non semplice, ma Xavi sta provando a guidare una rifondazione. Il Napoli, dal canto suo, può ambire al passaggio del turno. Sarà una sfida ad armi pari, in cui il verdetto, come sempre, spetterà al rettangolo verde. Queste le parole dell’ex capitano del Napoli:“Che partita ti aspetti? Una gara molto equilibrata. Il Napoli ha già dimostrato che, quando affronta le grandi, riesce a dare la sua versione migliore“.“Chi passerà il turno? Penso che, nonostante il grande blasone del ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 15 febbraio 2022) Intervistato dal quotidiano catalano Sport, l’ex calciatore e attuale allenatore,, ha parlato della sfida tra, certamente non la migliore accoppiata né per gli azzurri né per i catalani. Ilsta vivendo un periodo non semplice, ma Xavi sta provando a guidare una rifondazione. Il, dal canto suo, può ambire alggio del turno. Sarà una sfida ad armi pari, in cui il verdetto, come sempre, spetterà al rettangolo verde. Queste le parole dell’ex capitano del:“Che partita ti aspetti? Una gara molto equilibrata. Ilha già dimostrato che, quando affronta le grandi, riesce a dare la sua versione migliore“.“Chi passerà il turno? Penso che, nonostante il grande blasone del ...

