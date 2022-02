Calcio: Hakimi 'Il Real non ha creduto in me, al Psg mi sento a casa' (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il marocchino: "Vedere Verratti in allenamento è incredibile" PARIGI (FRANCIA) - L'ex Inter Achraf Hakimi, dalle colonne di "Marca", ha scaldato la vigilia del match di andata degli ottavi di ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il marocchino: "Vedere Verratti in allenamento è incredibile" PARIGI (FRANCIA) - L'ex Inter Achraf, dalle colonne di "Marca", ha scaldato la vigilia del match di andata degli ottavi di ...

Advertising

sportface2016 : #Hakimi domani sfida il suo passato: 'Il #RealMadrid non ha creduto in me' #Psg - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Hakimi 'Il Real non ha creduto in me, al Psg mi sento a casa' - Fantacalcio : Psg, Hakimi: 'Il Real Madrid non aveva fiducia in me. Inter? Ecco come andò' - sportli26181512 : #Hakimi a Marca: “Real Madrid nel cuore, ma a Parigi sto bene”: Il terzino marocchino, ex Inter, si prepara alla su… - GGreco85 : @RPozzolli @MarcoCH0 Di Hakimi mi manca soprattutto la personalità che metteva nei big match (dove invece altri ten… -