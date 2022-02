Anm | collaborazione col Comune di Avellino per la nuova linea filoviaria

(Di lunedì 14 febbraio 2022) ANM: l’azienda napoletana di trasporto pubblico sta collaborando con ildiper l’attivazione dellanel capoluogo irpino. Con la sottoscrizione di una apposita convenzione di, ildiha inteso avvalersi per le attività specialistiche necessarie alla messa in esercizio della propriadi ANM, azienda dei

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Anm collaborazione

Ferrovie.it

...di una apposita convenzione di, il Comune di Avellino ha inteso avvalersi per le attività specialistiche necessarie alla messa in esercizio della propria linea filoviaria di, ......A proposito invece di contrapposizioni com'è il rapporto dell'Ucpi con l'? Abbiamo avuto sempre un rapporto di confronto molto leale e franco con l'e, quando possibile, anche di...Con la sottoscrizione di una apposita convenzione di collaborazione, il Comune di Avellino ha inteso avvalersi per le attività specialistiche necessarie alla messa in esercizio della propria linea ...Con la sottoscrizione di una apposita convenzione di collaborazione, il Comune di Avellino ha inteso avvalersi per le attività specialistiche necessarie alla messa in esercizio della propria linea ...