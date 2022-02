Ancona, studente di 16 anni muore durante lo stage in un incidente stradale: era sul furgoncino della ditta (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un ragazzo di appena sedici anni è morto in un incidente stradale a Serra de Conti, un piccolo comune della provincia di Ancona nelle Marche. L'adolescente,... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un ragazzo di appena sediciè morto in una Serra de Conti, un piccolo comuneprovincia dinelle Marche. L'adolescente,...

Advertising

cesarebrogi1 : Studente muore a 16 anni in un incidente ad Ancona: stava svolgendo uno stage aziendale - cesarebrogi1 : RT @DestinoLara: #Ancona altro studente morto in uno stage mentre i suoi colleghi vengono manganellati in piazza restando inascoltati e mig… - DestinoLara : #Ancona altro studente morto in uno stage mentre i suoi colleghi vengono manganellati in piazza restando inascoltat… - DrPikkolo : L’Italia è un paese di merda!!!!! - ConcreteRaw : RT @contropiano: Uno studente di 16 anni è oggi morto in provincia di Ancona. Era a bordo di un camion in occasione di uno stage e il mezzo… -