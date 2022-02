Acquistato con una criptovaluta il diamante nero da record “The Enigma”: rivelata identità del compratore (Di lunedì 14 febbraio 2022) The Enigma, il diamante nero da record la cui effettiva origine è avvolta nel mistero, è stato Acquistato lo scorso 9 Febbraio per un prezzo di 3,16 milioni di sterline (3,75 milioni di euro), come riferito dalla BBC. Sotheby’s aveva messo in vendita a Londra il diamante con la possibilità di proporre offerte anche online. La casa d’aste britannica ha fatto sapere che l’acquirente ha scelto di pagare con criptovaluta. All’inizio non era stata rivelata l’identità del compratore ma poi quest’ultimo è uscito allo scoperto sui social: si tratta di Richard Heart, imprenditore in criptovalute, che ha spiegato sul suo profilo Twitter di voler ribattezzare il diamante “HEX.com diamond”, in onore alla ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 14 febbraio 2022) The, ildala cui effettiva origine è avvolta nel mistero, è statolo scorso 9 Febbraio per un prezzo di 3,16 milioni di sterline (3,75 milioni di euro), come riferito dalla BBC. Sotheby’s aveva messo in vendita a Londra ilcon la possibilità di proporre offerte anche online. La casa d’aste britannica ha fatto sapere che l’acquirente ha scelto di pagare con. All’inizio non era statal’delma poi quest’ultimo è uscito allo scoperto sui social: si tratta di Richard Heart, imprenditore in criptovalute, che ha spiegato sul suo profilo Twitter di voler ribattezzare il“HEX.com diamond”, in onore alla ...

