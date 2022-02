Acilia | omicidio di Paolo Corelli | il mistero del commesso ucciso come un boss davanti al portone di casa

Advertising

ilfaroonline : Omicidio ad #Acilia, Corelli ucciso davanti alla compagna: si segue la pista della vendetta - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Omicidio Acilia. Paolo Corelli, la madre in lacrime: «Svegliata dai colpi, poi l’ho visto in terra» - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Omicidio Acilia. Paolo Corelli, la madre in lacrime: «Svegliata dai colpi, poi l’ho visto in terra» - MutiLeonilde : RT @CorriereCitta: Omicidio ad Acilia, la morte di Paolo Corelli e il punto sulle indagini - CorriereCitta : Omicidio ad Acilia, la morte di Paolo Corelli e il punto sulle indagini -

Ultime Notizie dalla rete : Acilia omicidio

Il giorno dopo il terribilee l'agguato mortale i residenti di, quelli che vivono in Via Alberto Galli, in zona San Giorgio sono ancora sotto choc. Increduli perché non riescono a spiegarsi cosa sia successo e ...I genitori di Paolo Corelli , il 48enne romano, ucciso di fronte casa adnon riescono a darsi una spiegazione. L'ultima volte che lo avevano visto è stata domenica. 'Siamo stati a pranzo insieme - ricorda il papà Aldo - e non ha detto nulla, nessun segnale che fosse ...Chi ha ucciso Paolo Corelli, romano, 48 anni, padre di una bimba, salumiere in un supermercato di Fiumicino, freddato con tre colpi di pistola in una strada di Acilia, nella periferia di Roma? Si ...Omicidio questa mattina ad Acilia, comune nell’area sud di Roma. Un uomo intorno alle 6 è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco mentre usciva dalla propria abitazione in via Alberto Galli.